Mart ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı sorgulama sayfası…

Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları Aralık ayının ilk haftasından itibaren hesaplara yatmaya başladı. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERDE YATTI 12 MART

Kırşehir, Tokat, Kırklareli, Aksaray, Samsun, Hatay, Sakarya, Diyarbakır, Osmaniye, Antalya, Afyonkarahisar, Kırıkkale

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı 2020 ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.