Maske takmayan yolcuyu uçaktan indirdiler

ABD’nin ve dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden American Airlines, dün maske takmayı reddeden bir yolcuyu uçaktan indirdi. Şirket ayrıca, maske zorunluluğu kalkana kadar bu kişinin tekrar uçak bileti almasını da yasakladı.

Şirket, Straka’nın New York’ta LaGuardia hava limanından uçağa biniş yaparken maske taktığını ancak daha sonra çıkardığını, sağlık sorunu olup olmadığına dair personelin yönelttiği soruya da hayır yanıtı verdiğini, daha sonra da yanıtını değiştirdiğini açıkladı.

Bloomberg’ün aktardığına göre, Brandon Straka isimli “muhafazakar aktivist”, 400 bin takipçili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu uygulamaya maruz kalan ilk kişi olduğunu ve maske zorunluluğunun federal bir yasa olmadığını belirterek kendini savundu.

ABD’de Başkan Donald Trump yanlısı muhafazakar kesimlerin, karantina uygulamasına ve maske zorunluluğuna karşı çıktığı biliniyor.

American Airlines tarafından yapılan açıklamada, yolcuların ve çalışanların sağlığı ve güvenliği için söz konusu tedbirin alındığı belirtildi.

I was just removed from my flight for not wearing a mask. 1st time this has happened. Not a federal law. @AmericanAir staff standing over me telling me it's THE LAW. So much for “please respect those who can not wear a mask”. When I pointed out this wasn't a law I was removed.

— Brandon Straka (@BrandonStraka) June 17, 2020