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McDonald’s ile eski CEO arasındaki savaş başladı

Dünyaca ünlü fast-food zinciri, eski CEO Steve Easterbrook’u şirket çalışanıyla ilişki yaşayıp kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle tazminatını ödeyerek kovmuştu. Ancak daha sonra Easterbrook’un şirketi yanılttığı, başka ilişkiler de yaşadığı ortaya çıkınca tazminatın geri alınması için dava açıldı. Taraflar arasındaki hukuk savaşı başladı. McDonald’s, Easterbrook’un çıplak kadın fotoğraflarını iş bilgisayarından kişisel bilgisayarına gönderdiğine yönelik kanıtlar gösterdi. Easterbrook’un avukatları ise bunların geçen yıla ait olduğu için ‘yeni’ sayılamayacağını savundu.

Sozcu.com.tr
13:53 -
Haberler Ekonomi
McDonald’s ile eski CEO arasındaki savaş başladı

McDonald's, eski CEO'su Steve Easterbrook'u bir çalışanla ilişki yaşayarak şirket kurallarını ihlal ettiği için görevden almıştı. Easterbrook'a yüklü bir tazminat ödenmişti. Ancak eski CEO'nun, ilişkinin içeriğiyle ilgili yönetim kuruluna yalan söylediği gerekçesiyle McDonald's tazminatı geri almak için daha sonra dava açmıştı.

EN AZ ÜÇ İLİŞKİ DAHA YAŞAMIŞ

CNN'de yer alan habere göre Steve Easterbrook'a 46 milyon dolar ödeme yapıldı. Easterbrook'un avukatları mahkemede, şirketin bu parayı geri almak için bir gerekçesi olmadığını ileri sürdü. McDonald's ise eski CEO'nun en az üç başka çalışanla daha cinsel ilişkiye girdiğine dair kanıtlar olduğunu savunuyor. Easterbrook'un ayrıca çeşitli kadınların çıplak fotoğraf ve videolarını iş bilgisayarından kişisel bilgisayarına gönderdiği de tespit edildi.

‘FOTOĞRAFLAR BİR YILDIR ŞİRKET SUNUCUSUNDAYDI'

Steve Easterbrook'un avukatları ise bu kanıtların McDonald’s için yeni olamayacağını savundu. Avukatlar, söz konusu maillerin geçen yıldan beri şirketin sunucularında olduğunu, müfettişlerin bunları çok daha önceden keşfetmiş olması gerektiğini belirtti. McDonald's’ın haksız ve yanıltıcı bir dava açtığı kaydedildi. Easterbrook'un avukatları, McDonald's'ın çok sayıda iç ve dış uzman tarafından temsil edilen sofistike bir kuruluş olduğunu, ‘sözleşme ihlalinin inandırıcı bir şekilde iddia edilemeyeceğini' belirtti. Ayrıca davanın Delaware’de açıldığı ancak Easterbrook'un yaşadığı ve McDonald's'ın merkezinin de yer aldığı Illinois'de açılması gerektiği de vurgulandı.

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