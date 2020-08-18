Mega yatların favori rotası Türkiye

Corona virüsü salgını, dünya turizmini derinden etkiledi. Avrupa'nın turizm başkentlerinden olan İspanya, salgın nedeniyle bu yıl gözden düştü. Bloomberg'de yer alan habere göre, Akdeniz'de tatil için yeni favoriler Türkiye ve Hırvatistan.

GEÇEN SENEDEN 26 FAZLA

Özellikle ultra zenginlerin geleneksel tatil anlayışını terk ettiği ve ‘mega yatlar'ın bu yılki favori rotasının bu iki ülke olduğu belirtildi. Bloomberg'in verilerine göre Türkiye açıklarında şu anda 63 mega yat bulunuyor. Bu sayı geçen seneden 26 daha fazla. Ayrıca son üç yıldaki en yüksek rakam. Haberde, yabancı sermaye çıkışı nedeniyle liranın rekor seviyede düştüğü bu dönemde ultra zenginlerin Türkiye'yi tercih etmesinin ekonomi açısından önemli olduğu vurgulandı.

RUS MİLYARDERLER SKOCH VE MIKHELSON TÜRKİYE'DE

Son olarak, bu yıl yapımı tamamlanan 140 metrelik ‘Scheherazade' isimli mega yat Türkiye'ye geldi. Ayrıca Rus milyarder Andrey Skoch ve 100 metrelik yatı Madame Gu. ile Rusya'nın en zengin ikinci ismi olan Leonid Mikhelson ve 85 metrelik yatı Pacific de ülkemizin kıyılarına demirlemiş durumda.

Türkiye, uzun zamandır Rus tatilcilerin favorisi konumunda. Rusya'nın geçen hafta seyahat yasağını kaldırmasının ardından sadece bir günde 23 bin Rus tatilciyi taşıyan 80 uçak Antalya'ya iniş yaptı. Sağlık krizinin ilk aşamalarında Türkiye, varlıklı aileler için güvenli sığınak olarak görüldü. Temmuz ayından beri bu durum yat sayılarındaki artışa da yansıdı.

ABRAMOVİÇ'İN YATI ECLIPSE, HIRVATİSTAN'DA

Hırvatistan ve Yunanistan'da da mega yat sayıları son üç yılın en yüksek seviyesinde. Roman Abromoiç'in sahip olduğu ve sık sık Türkiye’ye de gelen dünyanın en büyük dördüncü yatı Eclipse, Hırvatistan açıklarında bulunuyor. Yeni suya indirilen mega yat O'Pari ise Yunanistan'da görüldü.

Mega yatlar, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'yı ise bir bir terk ediyor. Ay başından beri 26 yat ülkeden ayrıldı. Bunlar arasında, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan'ın sahip olduğu 180 metrelik dünyanın en büyük ikinci mega yatı Azzam da bulunuyor.