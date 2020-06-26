Merkez’in swap yükümlülüğü 55,3 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” verilerini açıkladı. Buna göre, TCMB’nin rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 90,9 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 52,8 milyar dolar olurken, altın cinsinden rezerv varlıkları da yine yüzde 5,4 artarak 36,7 milyar dolara ulaştı.

REZERVDE KATAR ETKİSİ

Nisanda 37,8 milyar dolar olan TCMB’nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 55,3 milyar dolara yükseldi. Bu rakamın 15 milyar doları Katar Merkez Bankası, 1 milyar doları Çin Merkez Bankası ile yapılan takas (swap) anlaşmasından gelen paradan oluşuyor. Geri kalan 39,3 milyar dolar ise bankalarla yapılan swaptan kaynaklanıyor.

Mayısta Katar Merkez Bankası ile TCMB arasındaki TL-Riyal takası (swap) hattı anlaşmasının tutarı artırılmıştı. Hattın kapasitesi 5 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali'nden 15 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali'ne yükseltilmişti.

Mayıs sonu itibarıyla net uluslararası rezerv 28 milyar dolar olurken, swap hariç net uluslararası rezerv -27,3 milyar dolar oldu.