Mültecilere açılan kapılar turizm için tehdit olabilir!

Dünya devi turizm şirketi Thomas Cook'un batmasıyla başlayıp, peşinden Corona virüsü ve derken Suriye ile yaşanan savaş haliyle bitme aşamasına gelen Türkiye turizminin, Rusya ile sağlanan ateşkes sonrasında derin bir nefes alacağı düşünülürken, şimdi de mülteciler sorun oldu. Mülteci hareketliliği nedeniyle Ege sahillerine rezervasyonlar alt seviyelere indi.

Şu ana kadar 3 bin 383 kişi hayatını kaybetmesiyle dünya çapında endişe uyandırmaya devam eden Corona virüs tehdidi nedeniyle dünyada turizmi çok kötü etkilediğini belirten Bülent Bülbüloğlu Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.

YAŞANAN SIKINTILAR TURİZMİ ÇOK ETKİLEDİ

Turizmde yeni sıkıntılarla karşılaştıklarını belirten Bülbüloğlu; “Thomas Cook'un boşluğunu doldurmaya çabalarken peşinden Corona virüs patladı. Suriye sıkıntısı Rusya krizine dönüşmek üzereydi. Bölgemizde Mart ayının ikinci haftası itibariyle başlayan turizm bundan çok etkilendi. Tamam, bunu da geçtik derken şimdi de mülteci sıkıntısı başladı. Bölgemizin İngiltere'den sonra en önemli ikinci turist potansiyeli Rusya” dedi.

EGE REZERVASYONLARINDA KIPIRDAMA YOK

Mülteci sorununun turizmi çok etkilediğine vurgu yapan Bülent Bülbüloğlu, “Mülteci sorunu ülkemizde Ege için rezervasyonlarını çok alt seviyelere indirdi. Hiçbir hareket yok. Mart çok zayıf geçecek. Bu ay bitmeden bu sıkıntıdan kurtulursak belki Nisan'ı kurtarırız” dedi.

CORONA VİRÜSÜNÜN NEREYE GİDECEĞİ BELLİ DEĞİL

‘Virüs konusunun nereye gideceği belli değil' diyen Bülbüloğlu, “ Kimse seyahate çıkmak istemiyor. İtalya'da şehirleri karantinaya alıyorlar. Hiçbir ülke insanı başka bir yere gitmeyi göze alamıyor. Bekleyip göreceğiz. Bu boşlukta turizmciler ve hastaneler dezenfektasyon işine sarıldı. Diyecek bir şey kalmadı. Durum bu. Artık turizmde yeni ‘Bekle gör' devri başladı.” ifadelerini kullandı.

RAKİPLERİMİZDEN ÇOK İYİYİZ

Turizm açısından rakiplerimizden çok daha iyi konumda olduğumuzu belirten Bülbüloğlu “Yavaşlama sadece Türkiye'de değil. Turizmdeki rakiplerimiz Yunanistan, İspanya, Grand Kanarya'dan çok daha iyiyiz. Onlar çok daha sıkıntılı. Bize gelmiyorlar ama rezervasyonu başka ülkeye kaçırmıyoruz. Bizim durumumuz onlardan çok iyi. Çünkü ülkemizde virüse rastlanmadı. Bu çok önemli. Virüs derdi biterse diğer ülkelere nazaran Türkiye olarak çok daha büyük bir patlama yaşayacağımızdan eminim” dedi.