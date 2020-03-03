Saç ekimi turizminde gelir 1,5 milyar dolara ulaştı, corona olumsuz etkileyebilir

1 Mart Pazar günü İspanya’da Real Madrid ile Barcelona kulüpleri arasında oynanan futbol karşılaşmasında panolarda çıkan bir reklam dikkat çekti. El Clasico olarak da bilinen ve dünya genelinde yüz milyonlarca kişinin izlediği maçta, stadyumdaki panolarda bir Türk saç ekim şirketinin de reklamı yer alması birçok kişiyi şaşırttı.

Sağlık turizmi ve saç ekim sektörü, Türkiye’de hızla gelişen alanlar arasında. Öyle ki, saç ekiminde Türkiye, dünyada ilk sıraya kadar yükseldi.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, 2019’da sağlık turizmi için Türkiye’ye gelen kişi sayısının 1 milyon 87 bin kişiye ulaştığını, toplamda 10,2 milyar dolar ciro elde ettiklerini söyledi. 2019’da kişi sayısı 890 bin, ciro 8,5 milyar dolardı.

Böylece sağlık turizminde bir yılda kişi sayısında yüzde 22, ciroda yüzde 20’lik artış kaydedilmiş oldu.

2020’de hedef kişi sayısında 1 milyon 250 bin, ciroda ise 12,5 milyar dolar.

2010’da sağlık turizminde kişi sayısının 487 bin, cironun 2,4 milyar dolar olduğunu hatırlatan Çakmak, Türkiye’nin sağlık turizminde ciro açısından dünyada üçüncü, kişi sayısında beşinci olduğunu belirtti.

Dünyada sağlık turizminde önümüzde ciroda ABD ve Almanya, kişi sayısında ABD, Almanya, Tayland ve Hindistan bulunuyor.

SAÇ EKİMİNDE TÜRKİYE BİRİNCİ

Çakmak, Türkiye’nin sağlık turizminin bir alt kolu olan saç ekiminde dünyada ilk sırada yer aldığını söyledi.

Saç ekiminde 2019 verilerini de sozcu.com.tr ile paylaşan Çakmak, 2019’da Türkiye’ye saç ekimi için 498 bin kişi geldiğini ve bu kişilerden 1 milyar 494 milyon dolar ciro elde edildiğini aktardı. Bir yılda kişi sayısı ve ciroda yüzde 46’şarlık artış kaydedildi.

2010’da saç ekiminde kişi sayısı 110 bin, ciro 330 milyon dolardı. 10 yılda kişi sayısı ve ciro yaklaşık beş katına çıkmış oldu.

2020’de hedef, kişi sayısında 650 bin, ciroda 1 milyar 950 milyon dolar.

İLGİLİ HABER Dolar yükselince, saç ekiminde kampanya dönemi başladı

ORTALAMA FİYAT 2 BİN DOLAR

Saç ekiminde fiyatlar saç kökü (greft) miktarına göre değişiyor. Kişinin ne kadar saç ektirmek istediğine göre fiyat değişiyor.

Fiyatların 1 dolar ile 4 bin dolar arasında değiştiğini, ortalamanın 2 bin dolar olduğunu aktaran Çakmak, konaklama ve ulaşım da dahil edildiğinde bir kişinin 3 bin dolarlık gelir getirdiğini söyledi.

KAYIT DIŞI SORUNU VAR

Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 35’i kayıt dışı ve bu büyük sorun sağlık turizmi alanında da kendisini gösteriyor. Sektörün yaklaşık yüzde 30’lik bölümünün sağlık turizmi akreditasyonu olmadığına dikkat çeken Çakmak, toplam kişi sayısı ve cironun bu rakamların yüzde 30 üzerinde olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

Sadece İstanbul’da 1500’ün üzerinde saç ekim merkezi olduğunu ancak bunlardan sadece 900’ünün gerekli belgeye sahip olduğunu belirten Çakmak, bazı merkezlerin hastanelerle anlaşmaları olduğunu ve operasyonu hastanelerde yaptığını, bazılarının da kendi kliniklerini kullandığını söyledi.

Çakmak, hem hijyen hem de vergi açısından kayıt dışılığın önüne geçilmesi gerekliliğini vurguladı.

CORONA ETKİLEYECEK

Çin’de ortaya çıkıp tüm birçok ülkeye yayılmaya başlayan corona virüsü salgını, Türkiye’deki sağlık turizmi ve saç ekim sektörünü de etkilemeye başladı.

Çakmak, yurt dışından Türkiye’ye saç ekimine gelenlerde ülke olarak İtalya’nın yıllık 18 binle birinci olduğunu, salgın nedeniyle İtalya uçuşlarının durdurulmasının saç ekim sektörünü etkileyeceğini söyledi.

Saç ekimde İtalya’nın ardından gelen ülkeler 13 bin 600 ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 12 bin 200 ile Almanya.