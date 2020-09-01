Musk artık dünyanın en zengin üçüncü insanı

Corona virüsü salgını, dünyada milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden oldu. Aralarında yüzyıllık şirketlerin de olduğu binlerce firma iflas ettiğini açıkladı. Diğer yandan bazıları da servetlerine servet kattı. Bunların başında, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk geliyor.

BU YILKİ ARTIŞ 87,8 MİLYAR DOLAR!

Bloomberg'de yer alan habere göre Musk, Tesla hisselerinin sene başından beri yaşadığı müthiş artış sayesinde dünyanın en zenginler listesinde hızla yükselmeye devam ediyor. Ünlü iş insanı geçen hafta serveti ‘100 milyar dolar' barajını geçenler arasına katılmıştı.

Tesla hisselerinin önlenemez yükselişi sayesinde Elon Musk da zenginler listesindeki yükselişini sürdürüyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti 115,4 milyar dolara ulaştı ve 110,8 milyar dolarlık Zuckerberg'i geride bırakarak dünyanın en zengin üçünü insanı olmasını sağladı. Elon Musk, servetinin 87,8 milyar dolarını bu sene kazandı!

EN ZENGİN KADIN ARTIK MACKENZIE SCOTT!

Milyarderler endeksinde önemli bir değişim daha yaşandı. Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, L'Oreal SA'nın varisi Francoise Bettencourt Meyers'ı geçerek dünyanın en zengin kadını oldu. Scott'un servetinin değeri 66,4 milyar dolar.