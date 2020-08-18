Rekor kırıldı ama durgunluk yolda

Türkiye genelindeki konut satışları, temmuz ayında düşük faiz ve konut kampanyalarının etkisiyle yüzde 124.3 artışla 229 bin 357'ye yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Tüm zamanların aylık bazda en yüksek satış rakamına daha önce 202 bin 74 adet konut ile 2019 Aralık ayında ulaşılmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı verilere göre, ipotekli satış olarak adlandırılan konut kredili satışlar ise temmuzda yüzde 900 artışla 130 bin 721 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 57 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda da hem aylık satış adedi hem de toplam satışlar içindeki pay da tarihi rekor oldu.

GEÇ KALINDI

Satılan konutların 67 bin 937'si birinci el, 161 bini ise ikinci el konutlardan oluştu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29.6'da kalmasını değerlendiren İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, temmuz ayında kamu bankalarının, düşük faiz avantajını birinci el konutlarda sürdürüp ikinci el konutlarda faiz artırımına gitmesinin doğru ancak gecikmiş bir hamle olduğunu söyledi.

Bu uygulamanın kampanyanın başında hayata geçirilmesi halinde birinci elin toplam satışlardan daha fazla pay alacağına işaret eden Durbakayım, “Kamu bankalarının faiz artışına gitmesi ve kampanyayı sonlandırmasının ardından inşaat firmalarının kendi bünyelerinde düşük faiz uygulama çabaları bu oranın değişmesine katkı sağlayabilir.

Birinci el konutlara teşvikin devam etmesi için çabalıyoruz. Çünkü gerçekleşen her yeni konut satışı, makro ekonomideki çarkların dönmesi için yeni bir güç demek” dedi.

Temmuzda 229 bin adetle rekor kıran satışların, ağustos ayı itibarıyla sona ermesini beklediklerini kaydeden Durbakayım, “Kamu bankalarının ve Emlak Konut'un başlattığı düşük faiz kampanyasının etkisiyle rekor satışlara sahne olan gayrimenkul sektörü, faizlerin tekrar yükseliş trendine girmesiyle birlikte yeniden durgunluğa girme eğiliminde” diye konuştu.

YABANCIYA SATIŞTA PANDEMİ ETKİSİ

Ocak-Temmuz döneminde 854 bin 126 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40.5 artış gösterdi. Ocak-Temmuz döneminde ipotekli konut satışı yüzde 313.9 artarak 397 bin 95, diğer satış türlerinde ise yüzde 10.8 azalarak 457 bin 31 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ise temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.6 azalarak 2 bin 741 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2020'de ilk sırayı bin 46 konut satışı ile İstanbul aldı. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı 540 adetle İran vatandaşlarına yapıldı.

Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29.6 azalarak 17 bin 3 oldu. Uzun yıllardır sürekli artış görülen yabancıya satışta corona virüsü pandemisi etkili oldu.