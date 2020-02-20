Salgının vurduğu havacılık devi iflasın eşiğinde

Çin’de corona virüsü salgını artan can kayıplarının yanı sıra dünyanın en büyük ikinci ekonomisini de sarsıyor. Çin ekonomisi yüzde 40 kapasiteyle çalışırken, bir havacılık devi iflasın eşiğine geldi.

Salgının yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında yolcu trafiği sert şekilde düşen ülkede, ülkenin dördüncü büyük hava yolu şirketlerinden Hainan Hava Yolları’nın sahibi HNA Group finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği için el değiştirmek üzere.

Bloomberg’in aktardığına göre, Çin’de bölgesel Hainan hükümeti, 54 milyar dolarlık piyasa değerine ve 75 milyar dolarlık borca sahip HNA Group’u devralmaya ve hava yolu şirketinin varlıklarını satmaya hazırlanıyor. Bu adım, salgının artan ekonomik hasarının önüne geçmek için devletin attığı en çarpıcı adımlardan biri olacak.

BORÇLA BÜYÜMÜŞTÜ

1993’te havacılık sektörü ile yola çıkan, 2000’de holdingleşen grup, emlak, finans, turizm ve lojistik dahil birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Çin’in en büyük hava yolu şirketi China Air’in de ortağı olan HNA Group, Hilton Otelleri’nin de yüzde 25 hissesini elinde bulunduruyor. Son birkaç yılda borçla hızla büyüyen grubun elinde, Alman Deutsche Bank AG hisseleri de bulunuyor.

Çin hükümeti, salgın nedeniyle büyük darbe alan hava yolu şirketlerini kurtarmak için nakit aktarımı ve şirket birleşmeleri yönünde adımlar atmaya hazırlanıyor. Plan kapsamında, HNA’nın hava yolu varlıklarının ülkenin en büyük üç hava yolu şirketine satılması planlanıyor.

Son yıllarda 40 milyar dolarlık varlık alımı yapan HNA Group, Çin’in en borçlu şirketleri arasında yer alıyor. Geçen yıl, tekrar havacılık ve turizme yoğunlaşma kararı alan şirketin planları, salgın nedeniyle uçuşların ve turizmin büyük düşüş göstermesiyle aksadı.

Londra merkezli Agency Partners analisti Nick Cunningham, HNA’nın fiilen iflas ettiğini belirtti.