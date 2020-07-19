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Sertifikasyonumuzu Avrupa kopyalıyor

Turizm cenneti Çeşme’nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı, TÜRÇEV tarafından verilen Ulusal Mavi Bayrak Ödülünün yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Turuncu Çember Sertifikası ile ödüllendirildi. 

07:10 -
Haberler Ekonomi
Sertifikasyonumuzu Avrupa kopyalıyor

Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi kontrollü normalleşme süreci ile beraber, Covid-19'un küresel etkisinin izin verdiği en üst seviyede turizm çalışmalarımız da başlattık. Normalleşme sürecinde de devam eden bu çalışmalarımızda, Türkiye'nin salgınla mücadelede zaten bilinen başarısını, sağlık altyapısının gücünü bir kez daha herkese vurguladık. Turizm noktasında da bu başarının sürekliliğini sağlayabilecek olan ve misafirlerimiz için konfordan ödün vermeden güvenli tatil imkanı sunan sertifikasyon programımızın detaylarını paylaştık. Antalya'da 50 ülkenin büyükelçisine ve çok sayıda yabancı basın mensubuna bu programı ayrıntılarıyla anlattık ve birebir deneyimlemelerini sağladık. Bu program, özellikle Avrupa Birliği'nde, ilk ve en etkili şekilde uygulanan sertifikasyon programı oldu. Avrupa'da birçok ülke de Türkiye'den bu programı kopyalıyor.”

MAVİ BAYRAK'TA 3'ÜNCÜYÜZ

Ersoy, Türkiye olarak, 2008 yılında dünya üçüncülüğüne yükseldiğimiz Mavi Bayrak sayısında hiç düşüş yaşanmadığını da vurguladı.

“Pandemide halk plajına bu ödülün önemi büyük”
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından her yıl düzenlenen Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde Çeşme Ilıca Halk Plajı'nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme'de 12 mavi bayrak ödüllü numune noktası üzerinden 13 özel tesis yanında Ilıca Halk Plajı'nın ilk defa bu ödülü almasının pandemide daha da önemli olduğunu vurguladı.
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Son güncelleme: 07:15 19.07.2020
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