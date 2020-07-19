Sertifikasyonumuzu Avrupa kopyalıyor

Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi kontrollü normalleşme süreci ile beraber, Covid-19'un küresel etkisinin izin verdiği en üst seviyede turizm çalışmalarımız da başlattık. Normalleşme sürecinde de devam eden bu çalışmalarımızda, Türkiye'nin salgınla mücadelede zaten bilinen başarısını, sağlık altyapısının gücünü bir kez daha herkese vurguladık. Turizm noktasında da bu başarının sürekliliğini sağlayabilecek olan ve misafirlerimiz için konfordan ödün vermeden güvenli tatil imkanı sunan sertifikasyon programımızın detaylarını paylaştık. Antalya'da 50 ülkenin büyükelçisine ve çok sayıda yabancı basın mensubuna bu programı ayrıntılarıyla anlattık ve birebir deneyimlemelerini sağladık. Bu program, özellikle Avrupa Birliği'nde, ilk ve en etkili şekilde uygulanan sertifikasyon programı oldu. Avrupa'da birçok ülke de Türkiye'den bu programı kopyalıyor.”

MAVİ BAYRAK'TA 3'ÜNCÜYÜZ

Ersoy, Türkiye olarak, 2008 yılında dünya üçüncülüğüne yükseldiğimiz Mavi Bayrak sayısında hiç düşüş yaşanmadığını da vurguladı.