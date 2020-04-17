Son dakika… Akaryakıtta zam beklentisi

Corona virüsünün etkileri ile düşüşe geçen petrol fiyatları her geçen gün farklılık gösteriyor. Bu durum Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının da çok sık değişmesine neden oluyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına 10, LPG’ye ise 5 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Benzinin litre fiyatı şu an İstanbul’da 5.15 TL, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.26 TL seviyesinde bulunuyor.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 5.10 TL, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 5.18 TL seviyesinde.

ANLAŞMA ÇARE OLMADI

Sene başında 66 dolar olan Brent tipi petrolün varil fiyatı, salgının küresel talebi düşürmesine, bir de Suudi Arabistan ile Rusya arasında başlayan fiyat savaşı eklenince 22 dolara kadar geriledi.

ABD’nin girişimleri sonucunda Suudilerin başını çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya’nın başını çektiği ülkelerin günlük 9,7 milyon varillik üretim kesintisi kararı da fiyatların düşmesine çare olmadı.