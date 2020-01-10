Son dakika: İşte Merkez Bankası beklenti anketindeki dolar kuru

Merkez Bankası Beklenti Anketinde 2020 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 10,01 oldu. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 9,54 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,94 ve yüzde 8,51 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

2020 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 6,41 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 6,35 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olmuştur. 2021 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,7 oldu.