Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada corona virüsünün dünya ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisinin devam ettiği vurgulandı.

Merkez Bankası mayıs ayı itibariyle Türkiye ekonomisinin toparlanma sinyalleri verdiğini belirtti.

Merkez salgına bağlı olarak yaşanan maliyet artışlarına atıfta bulunarak talep azalmasına rağmen maliyet artışının enflasyona olumsuz etki yaptığını belirtti.

Para Politikası Kurulu yılın ikinci yarısında ekonomideki toparlanmanın belirgin hale geleceğini savunarak politika faizinin sabit tutulmasına karar verdi. Banka karar metninin özetinde şu ifadeleri kullandı:

Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı ve yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.