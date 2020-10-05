Suudi Arabistan’lı yetkili isimden Türk mallarına boykot çağrısı

Suudi Arabistan Ticaret Odaları başkanı Türk mallarına boykot çağrısında bulundu. İki ülke arasında ticaret yapanlar Ankara ile Riyad arasındaki gerilimin bölgesel iki güç arasındaki ticarete engel olduğunu söylüyorlar.

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler son zamanlarda dış politikadaki görüş ayrılıkları ve İstanbul’da hunharca katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı sebebiyle gergin durumda.

المقاطعة لكل ماهو تركي، سواء على مستوى الاستيراد او الاستثمار او السياحة، هي مسؤولية كل سعودي “التاجر والمستهلك”، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا، — عجلان العجلان (@ajlnalajlan) October 2, 2020

Reuters’ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan cumartesi günü Twitter’dan yaptığı açıklamada “Türk hükümetinin, hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye’ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur” dedi.

Bazı Suudi ve Türk tüccarlar bir yıldan uzun süredir Türkiye’den ithal ürünlere gayri resmi boykot uygulandığını ifade ediyorlardı.

MÜTEAHHİTLERE BOYKOT

Türk mallarını boykot kararı alan Suudi Arabistan, Türk müteahhitlere de boykot uyguluyor. Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Türk müteahhitlerin ülkede 2018’de yaklaşık 3 milyar dolarlık iş aldıklarını ancak rakamın 2020’nin ilk 8 ayında 21 milyon dolara düştüğünü açıklamıştı.

SUUDİ ARABİSTAN EN ÇOK MÜTEAHHİTLİK İŞİ ALINAN ÜLKELERDENDİ

Türk müteahhitlik sektörünün dünyada ciddi bir ağırlığı bulunuyor. Türkiye, “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, 44 firma ile yer alarak dünya liginde Çin’in ardından ikinci sırada bulunuyor.

TMB verilerine göre, 1972-2020 arasında Türk müteahhitleri, 126 ülkede 401,3 milyar ABD Doları tutarında 10 binden fazla proje üstlendi.

Suudi Arabistan, bu 50 yılda en çok proje üstlenilen 6. ülke konumunda bulunuyor.