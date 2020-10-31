Tarımda mirasçıya da ucuz kredi geliyor

Konut satışlarını canlandırmak için düşük faizli uzun vadeli kredi veren hükümet şimdi de dededen, babadan miras kalan tarımsal toprakları paylaşmakta zorlanan mirasçıları rahatlatmak için kredi musluklarını açıyor. Tarım arazilerinin bölünmemesi için diğer hak sahiplerinin paylarını satın almak isteyen mirasçılara düşük faizli uzun vadeli kredi verilecek.

PROGRAMA ALINDI

Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı programında yer alan hedeflere göre, tarımsal üretimin azalmasına yol açan arazi parçalanmasının önüne geçmek üzere önümüzdeki yıldan itibaren ucuz mirasçı kredisi devreye alınacak. Yıllık programın tarımla ilgili hedefler bölümünde, “Tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesi önlenecek, mirasçılara arazi ediniminde finansal destek sağlanacaktır” ifadesi yer aldı. Hedefin gerçekleştirilmesi için Tarım Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ortak görev verilen programda, arazilerin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi amacıyla varislerin finansmana ulaşımının kolaylaştırılması için 2021 yılında çalışma yapılacağı bildirildi.

Miras kalan tarım arazileri en fazla 20 dönüme kadar bölünebiliyor. 20 dönümün altında daha küçük parçalara bölünmesine izin verilmiyor. Bu nedenle mirasçıların kendi haklarını ya diğer hak sahiplerine devretmesi ya da satması gerekiyor. Ancak tarım arazileri son dönemde büyük değer kazandığı için mirasçılar tek başlarına diğer hisseleri satın almakta zorlanıyor. Devir ve satma işlemleri gerçekleştirilemeyince de miras kalan arsaların pay edilmesi zora giriyor, araziler üzerinde belirsizlik yaşanıyor.

DEVLET KESESİNDEN

Mirasçıların finansman ihtiyacını sağlamak üzere önümüzdeki yıl hazırlanması planlanan ucuz kredinin yine kamu bankaları üzerinden aktarılması bekleniyor. Bunun için ya Hazine kamu bankalarına ‘görev zararı' adı altında ödeme yapıp faizin bir kısmını bütçeden karşılayacak ya da kamu bankaları kendi kâr-zarar hesabı içerisinde ucuz krediyi dağıtacak. Sonuçta her durumda mirasçı kredisinin maliyetini halk ödeyecek.