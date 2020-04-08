Temel Destek İhtiyaç kredisi başvuruları nasıl yapılır? Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları…

Corona virüsü sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara destek olmak amacıyla devlet bankalarının devreye soktuğu, ilk 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli Temel Destek İhtiyaç kredisi başvuru sonuçları merak edilmeye başlandı. VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın sunduğu krediye başvuru yapmak isteyenler, başvurunun hangi kanal üzerinden ve nasıl yapılması gerektiğini aratmaya başladı.



ZİRAAT BANKASI BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

VAKIFBANK TEMEL DESTEK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilerimize finansman desteği sağlamak için hazırlanan “Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” kampanyası VakıfBank’ta.

Kredinizi;

10.000 TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasına hemen başvuru yapmak içintıklayınız.

HALKBANK TEMEL DESTEK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur.

Dilerseniz; 10.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz. Başvuru için tıklayınız.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir