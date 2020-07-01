Tesla, 10 yılda yüzde 4.125 değer kazandı!

Elon Musk önderliğinde Tesla, 10 yıl önce, 29 Haziran 2010'da halka arz edilmişti. CNBC'de yer alan habere göre, şirket halka açıldığında hisse fiyatı 17 dolardı. Aradan geçen 10 yılda Tesla'nın hisseleri müthiş bir yükseliş gösterdi.

Dünyanın en değerli otomobil şirketi haline gelen Tesla'nın hisseleri son olarak 1009 dolardan işlem gördü. Böylece ilk halka arz gününden bugüne şirketin hisseleri tam yüzde 4125 değer kazanmış oldu.

MUSK'IN YARATTIĞI KRİZLERE RAĞMEN…



Tesla, bu performansıyla ABD'de 10 yılda en fazla değerlenen hisse oldu (Netflix'in hisseleri yüzde 4181 değerlense de şirket bu süreçte hisse artırımına gitmişti. Buna göre hesap yapıldığında hisse artışı yüzde 2657). Tesla, böylece Amazon, Apple gibi dünyanın teknoloji devlerinin yanı sıra kendi sektöründeki rakiplerini de geride bırakmış oldu.

Ancak bu süreçte işler her zaman yolunda değildi. 7 Ağustos 2018'de Elon Musk, şirketi özel hale getirmek için fon sağladığını açıklayınca hisseler yüzde 30 değer kaybetmişti. Ayrıca SEC (Borsa komisyonu) Musk'a ve Tesla'ya bunun için 20 milyon dolar ceza kesmişti. Musk 1 Mayıs'ta ise 781 dolarlık şirket hissesinin ‘pahalı' olduğu yönünde tweet atınca kısa sürede hissenin 701 dolara düşmesine neden olmuştu.

HEDEF S&P 500 ENDEKSİNE GİRMEK



Tesla'nın hisseleri özellikle bu senenin başından itibaren hızla değer kazanmaya başladı. Model Y ve Cybertruck'ın duyurulmasının da bunda etkisi oldu. Tesla'nın 2020'de hisseleri, corona virüsü salgınına rağmen yüzde 140 arttı. Şirket, son üç çeyrekte kâr açıkladı. Bu yılın ikinci çeyreğinde de kâr açıklayarak S&P 500 endeksine dahil olma hakkı kazanmayı hedefliyor.

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