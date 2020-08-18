Donald Trump'ın baskısıyla TikTok'un ABD bölümünü satmaya hazırlanan ByteDance, bir süredir Microsoft ile görüşüyordu. Ardından Twitter'ın da harekete geçtiği bilgisi geldi. Reuters'ta yer alan habere göre, TikTok'un son talibi Oracle oldu.

GENERAL ATLANTIC VE SEQUIA CAPITAL KOZU

Microsoft'un ardından dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olan Oracle ile ByteDance'in ön görüşme yaptıkları kaydedildi. Çinli teknoloji devi, TikTok'un ABD bölümü ile birlikte Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda bölümlerini de satacak. Başkan Trump, satışın gerçekleşmesi için 15 Eylül'e kadar süre tanımıştı. Oracle, başta General Atlantic ve Sequia Capital olmak üzere ByteDance'te hisseleri bulunan şirketlerle zaten birlikte çalışıyor. Yazılım devi, TikTok'u alma konusunda bu durumu avantaja çevirmek istiyor.

MICROSOFT TAMAMEN ALMAK İSTİYOR!

Twitter ve Oracle'ın girişimlerine rağmen hâlâ Microsoft'un satın alım konusunda avantajlı olduğu belirtildi. Bir iddiaya göre Microsoft ile ByteDance arasındaki görüşmelerin uzamasının sebebi, ABD'li şirketin TikTok'u tamamen almak istemesi. Microsoft, özellikle Hindistan bölümüne de göz koymuş durumda. Geçtiğimiz ay Hindistan ile Çin arasında yaşanan sınır çatışması sonrası bu ülkede TikTok yasaklanmıştı. Ancak ByteDance'in ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda bölümleri dışında satışa kesinlikle sıcak bakmadığı belirtildi.

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