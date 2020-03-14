Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TOBB’dan 81 ile ‘haksız fiyat artışı yapan firmalar’ için disiplin uyarısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bünyesindeki 81 ilde bulunan 365 oda ve borsa yönetimine, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırmaları ve hak ettikleri cezaları vermelerine yönelik talimatını iletti.

Sozcu.com.tr
09:33 -
Haberler Ekonomi
TOBB’dan 81 ile ‘haksız fiyat artışı yapan firmalar’ için disiplin uyarısı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, korona virüsü salgını nedeniyle ile bazı ürünlerde haksız fiyat artışı uygulayan firmalara karşı, 81 İldeki 365 Oda ve Borsalardan disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını ve hak ettikleri cezaları vermelerini istedi. Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili tüm oda ve borsalara yazı gönderdiklerini söyledi.  Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacaklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, bütün iş dünyasını duyarlı olmaya, oda ve borsaları da konunun takipçisi olmaya çağırdı.

korona Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more