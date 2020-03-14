TOBB’dan 81 ile ‘haksız fiyat artışı yapan firmalar’ için disiplin uyarısı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, korona virüsü salgını nedeniyle ile bazı ürünlerde haksız fiyat artışı uygulayan firmalara karşı, 81 İldeki 365 Oda ve Borsalardan disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını ve hak ettikleri cezaları vermelerini istedi. Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili tüm oda ve borsalara yazı gönderdiklerini söyledi. Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacaklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, bütün iş dünyasını duyarlı olmaya, oda ve borsaları da konunun takipçisi olmaya çağırdı.