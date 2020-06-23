TOKİ Kırklareli, Artvin ve Rize kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ 100 bin konut kura çekilişi canlı izle…

Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenlerin başvurularını gerçekleştirdiği TOKİ 100 bin konut projesinde kura çekilişleri Kırklareli, Artvin ve Rize ile devam ediyor. Kura ile Kırklareli, Artvin ve Rize’de inşa edilen konutların için hak sahipleri belirlenecek. Haberimizde yer alan linkten, 2020 TOKİ kura çekiliş canlı yayınlarını takip edebilirsiniz.

TOKİ KURASI CANLI YAYIN

TOKİ KIRKLARELİ, ARTVİN, RİZE KURALARI SAAT KAÇTA?

Kırklareli Merkez TOKİ konutları kurası saat 10:00'da

Artvin TOKİ konutları kurası saat 12:00'de

Rize Muradiye ilçesi TOKİ konutları kurası 14:00’de gerçekleştirilecek.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.