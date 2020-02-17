TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura sonuç tarihi için heyecanlı bekleyiş!

240 aya varan taksit imkanıyla ev sahibi olmak isteyen dar gelirli aileler için 100 bin sosyal konut projesinde başvuru sonuçları bekleniyor. TOKİ’nin kura çekilişinin hangi gün yapılacağı açıklanmadı. Ancak kurum tarafından yapılan son açıklamada TOKİ kura çekiliş tarihinin en kısa sürede açıklanacağı bildirildi. Peki TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde son durum.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından noter huzurunda yapılacak olan çekilişin tarihi henüz belli olmadı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, 100 bin yeni sosyal konut projesi için kura tarihinin kısa süre içerisinde açıklanacağı ifade edildi. TOKİ kura çekiliş tarihi açıklandığında sayfamızda da yer alacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

https://www.toki.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanacak olan kura sonuçları için aşağıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor.

-Satış-Duyurular butonuna tıklayın

-Kura Sonuçları Sorgulama butonuna tıklayın

– T.C kimlik numaranızı ilgili alana girerek sonuçlara ulaşın.

TOKİ SONUÇLARI TC KİMLİK NO İLE SORGULAMA EKRANI





1,5 YIL İÇİNCE TESLİM EDİLECEK

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek TOKİ sosyal konutlarına sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntılar belli oldu. Başvuru sürecinin de başladığı TOKİ sosyal konut projesinde evlerin 1 ila 1,5 yıl içinde teslim edileceği de duyuruldu.

KURA ÇEKİMİNDE BUNLARA DİKKAT

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır. Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.