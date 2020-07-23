TOKİ kura çekilişi canlı izle: TOKİ Afyon kurası sonuçları açıklanıyor…

TOKİ Afyon kura çekilişini bekleyenler için büyük gün geldi. Binlerce kişiye uygun ödeme koşulları ve fiyatla konut sahibi imkanı sunan TOKİ 100 bin konut projesinde kura çekilişi canlı yayında gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ kura çekilişi canlı yayını ve TOKİ Afyon kurası sonuçları…

TOKİ AFYON KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ AFYON KONUT KURASI NE ZAMAN?



AFYON SANDIKLI TOKİ konut kurası saat 11:00'de

AFYON TOKİ kurası saat 12:00'da

AFYON MERKEZ TOKİ kurası saat 14:00’de