TOKİ Rize, Edirne, Trabzon kura sonuçları sorgulama! 2020 TOKİ sonuçları…

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Rize, Edirne, Trabzon illeri için düzenlenen kura çekilişlerinin ardından sonuçlar araştırılıyor. TOKİ’nin her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesinde bugün Rize, Edirne ve Trabzon illeri için kura çekilişi düzenlendi. Bu illerin sonuçları TOKİ’nin resmi adresinden açıklanıyor. İşte 2020 TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI

TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI

TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI

TOKİ KURALARI SAAT KAÇTA ÇEKİLDİ?

Rize Merkez konutları için kura saat 10:00'da

Edirne Merkez konutları kurası saat 13:00’de

Edirne Lalalpaşa ilçesi konutları kurası 15:00’de

Trabzon Sürmene ilçesi konuları kurası 16:00’da gerçekleştirildi. Kuralar Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.