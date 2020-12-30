Türk-İş: Açlık sınırı aralıkta 2.590 TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2.91 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2.590 lira, yoksulluk sınırının ise 8.436 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Açlık sınırı geçen yıl aralıkta 2,163 lira, yoksulluk sınırı 7,045 lira; 2020 Kasım’da açlık sınırı 2.517 lira, yoksulluk sınırı 8.198 liraydı.

SON AYDA GIDADAN EK YÜK 73 TL

Türk-İş raporunda “Sadece son ayda da aile bütçesine gıdadaki fiyat artışlarından dolayı gelen ek yük 73 TL’dir. Diğer harcamalarla birlikte dört kişilik ailenin aylık ek harcama zorunluluğu 239 TL’ye ulaşmıştır” denildi.

Raporda yürürlükteki asgari ücretin halen dört kişilik ailenin açlık sınırını bile karşılamaktan uzak kaldığına da dikkat çekildi.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

SENDİKALAR ASGARİ ÜCRET RAKAMINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Asgari ücret rakamının açıklanmasından sonra Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat söz almış ve, “2021 yılında geçerli olacak asgari ücret gördüğünüz gibi işveren ve hükümet kesimi temsilcileri tarafından oy çokluğuyla belirleniyor. İşçi kesimi olarak alınan karara muhalif kalıyoruz ve katılmıyoruz. İşçi kesimi olarak işveren ve hükümetten net 3 bin liranın üzerinde bir rakam teklifi etmelerini bekledik. Birlikte belirledikleri net asgari ücret yetersizdir işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır.” demişti.

Asgari ücretle ilgili açıklama yapan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2021 asgari ücretin 2 bin 825 lira olarak belirlenmesine tepki göstermişti. Çerkezoğlu, “İşçi sınıfı bir kez daha yok sayılmıştır. İşçiler bir kez daha sefalete mahkum edilmiştir. Bu mu adaletiniz, bu mu bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçiye emekçiye reva gördüğünüz asgari ücret? Bu asla kabul edilemez. Bu adaletli, insaniyetli, hakkaniyetli değildir.” ifadelerini kullanmıştı.

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