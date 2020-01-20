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Ukrayna’da otomobil satan vergi ödeyecek

Ukrayna Parlamentosu'nda kabul edilen yasaya göre bir yıl içinde ikiden fazla otomobil satanlardan yüzde 18 vergi alınacak. Ülkede hali hazırda otomobil satışlarından devlet yüzde 5 vergi alıyor. Türkiye'de otomobil satışlarından devlet ek vergi almıyor fakat ticari olarak satış yaptığı anlaşılanların mükellef olması gerekiyor.

15:21 -
Haberler Ekonomi
Ukrayna’da otomobil satan vergi ödeyecek

Ukrayna Parlamentosu, otomobil satışlarında ek vergi öngören bin 210 numaralı yasa tasarısını kabul etti.

Söz konusu düzenlemeye göre, bir yıl içinde ikiden fazla otomobil satanlardan satılan otomobilinin değerinin yüzde 18'i oranında vergi alınacak.

Yıl içinde gerçekleştirilecek 1. ve 2. otomobil satışlarından ise, yüzde 5 alım satım vergisi alınmaya devam edilecek.

Sozcu.com.tr’ye konuşan vergi uzmanları ise vatandaşın otomobil satışından ek vergi alınması gibi bir uygulama olmadığını belirtiyor. Vatandaştan otomobil satışı için ek vergi alınmıyor fakat yıl içerisinde pek çok otomobil alım satımı yapan kişi Maliye’nin radarına yakalanırsa mükellef olması bekleniyor. (İHA-SOZCU.COM.TR)

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otomobil söz Ukrayna
Son güncelleme: 15:45 20.01.2020
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