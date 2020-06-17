Varlık Fonu’nun Turkcell’de hisse alımı için konuşulan fiyat belli oldu

Telia tarafından dün akşam yapılan açıklamada, “Müzakereler ileri seviyede ve devam ediyor, ancak henüz anlaşmaya varılmış değil” denildi.

Telia, Turkcell'in yüzde 51'ine sahip olan Turkcell Holding şirketinde yüzde 47.1 paya sahip, bu da Turkcell'de yüzde 24 dolaylı paya karşılık geliyor. Turkcell Holding'in geri kalan payları ise Çukurova Holding ve Rus milyarder Mikhail Fridman'ın ortak olduğu L1 şirketine ait. Çukurova Turkcell’de sahip olduğu payları Ziraat Bankası’ndan aldığı krediye teminat olarak vermişti.

Turkcell’in yüzde 48,95’lik hissesi, borsada işlem görüyor.

Turkcell'in dünkü hisse kapanış fiyatına göre 32.4 milyar lira olan piyasa değeri, dünkü dolar/TL kuruna göre yaklaşık 4.7 milyar dolara karşılık geliyor. Telia'nın açıkladığı tutar ise, piyasa değerinin yarısının altında bir değerlemeye işaret ediyor.

YÖNETİM KURULU’NDA AKP’Lİ İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Turkcell’in yönetim kurulu başkanlığını, daha önce AKP hükümetinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Aksu yapıyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

Turkcell Yönetim Kurulu’nun 3 üyesi Mart 2020’de değişmişti. 2013’ten beri yönetimde yer alan AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, AKP’li eski Kültür Bakanı Atila Koç ile Ahmet Akça’nın görevleri sona erdi. Belediye başkanı seçildikten sonra Turkcell’deki görevini bırakmayan Hilmi Güler, uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Söz konusu üç ismin yerine, AKP Siirt eski Milletvekili Afif Demirkıran, MÜSİAD ve DEİK’te genel başkanlık yapan Nail Olpak ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Danışmanı Tahsin Yazar yeni üye olarak atanmıştı. (SOZCU.COM.TR-REUTERS)