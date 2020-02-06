Vatandaşların dolar birikimleri yine azaldı

Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin dolar hesaplarındaki miktar bu hafta da düşüş gösterdi.

Vatandaşların dolar birikimleri 31 Ocak ile biten haftada 435 milyon dolar azalarak 65 milyar 973 milyon dolardan 65 milyar 538 milyon dolara geriledi. Vatandaşların dolar birikimleri geçen hafta da 497 milyon dolar gerilemişti.

TOPLAM MEVDUATLAR AZALDI

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 31 Ocak ile biten haftada 1 milyar 758 milyon dolar azalarak, 226 milyar 458 milyon dolardan, 224 milyar 700 milyon dolara geriledi.

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı 24 Ocak ile biten haftada, 759 milyon dolar azalmıştı.