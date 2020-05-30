Zoom’dan sadece paralı üyelere güvenlik

Video konferans uygulaması Zoom, corona virüsü salgınının en büyük kazananlarından biri oldu. Çalışma hayatının ofislerden evlere taşınmasıyla birlikte Zoom, en fazla kullanılan uygulamalardan biri haline geldi. Ancak birçok kez güvenlik açıkları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi de oldu, hatta davalar açıldı.

Reuters'ın haberine göre şirket, güvenliği artırmak için şifreleme sistemini güçlendirecek. Ancak bundan sadece Zoom'u ücretli bir şekilde kullananlar yararlanabilecek.

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SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE PAYLAŞTILAR

Şirketin güvenlik danışmanı Alex Stamos yaptığı açıklamada bu konuyla ilgili olarak, “Zoom'un güvenliğini artırmanın yanı sıra bize duyulan güveni de artırmayı hedefliyoruz. Yaptığımız geliştirmeler, uygulamayı ücretli kullanan kişiler ile kim olduğunu bildiğimiz kurumsal hesapları kapsayacak” dedi.

Şirket ayrıca yeni güvenlik planlarını, sivil özgürlük grupları ve çocukların cinsel istismarını önlemek için çalışan aktivistlerle paylaşarak onlara bilgilendirmede bulundu.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da Zoom'un yeni güçlendirilmiş güvenliğinden yararlanabilecek. Ancak hangi kuruluşlara bu hakkın tanınacağı henüz belli değil.

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PİYASA DEĞERİ 50 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bloomberg’te yer alan habere göre, Zoom hakkında güvenlik tartışmaları yaşansa da şirket ekonomik anlamda rekorlar kırmaya devam ediyor.

Haftanın son iş gününde piyasalar kapanırken, uygulamanın değeri ilk kez 50 milyar dolar barajını aştı. Zoom'un hissesi yüzde 9.7 yükselerek 178.48 dolar oldu.

Böylece piyasa değeri 50 milyar 600 milyon doları bulan Zoom, traktör üreticisi Deere&Co. ile ilaç şirketi Biogen'i geride bıraktı. Uzmanlar bu yükselişin, şirketin salı günü açıklayacağı gelir raporları öncesi yatırımcıların pozisyon almasından kaynaklanabileceği görüşünde.

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ERİC YUAN'IN SERVETİ BİR GÜNDE 800 MİLYON DOLAR ARTTI



California San Jose merkezli Zoom’un hisse değeri, corona virüsü salgını sayesinde yıl başından bu yana yüzde 164 arttı. Şirketin hisseleri, tahmin edilen yıllık gelirin 55 katı fazla değerde işlem görüyor.

Bloomberg'ün milyarderler endeksine göre Zoom'un sahibi Eric Yuan'ın serveti, şirketin dünkü piyasa değeri artışının ardından 800 milyon dolar yükselerek 9.3 milyar dolara ulaştı.