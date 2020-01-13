Belediyelerin imar yetkisine tırpan geliyor

AKP milletvekilleri tarafından imar mevzuatıyla ilgili hazırlanan yasa teklifi Meclis gündemine bugün getirildi.

Düzenleme, belediyelerin parsel bazlı plan değişikliğine kısıtlama getiriyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte son 25 yılda sayısız imar plan tadilatı yaparak çok katlı binaların yapımına olanak sağlayan AKP, kişi ya da kurumların taleplerinin önünü kapatacak bir adım atmış olacak.

Bundan sonra imar planlarda ‘yükseklik serbest' tanımı yer alamayacak. Teklif yasalaşınca çıkılacak kata firmalar karar veremeyecek.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni kanun teklifi ile ilgili olarak bugün yaptığı açıklamada, “Yatay mimari olarak dile getirdiğimiz uygulamanın yer bulması amacıyla, bundan sonra binalar istedikleri kadar yukarı gidemeyecekler” dedi.

Teklife göre, kat sınırlarını belediye meclisleri belirleyecek. 1 Temmuz 2021 tarihine kadar imar planlarının bu taslağa göre düzenlenmesi gerekecek, aksi takdirde ruhsat verilmeyecek.

KAÇAKLA MÜCADELE

Tasarıya göre, kaçak yapıların satış ve kiralamasını engellemek için tapularına şerh konulacak. Kaçak yapıların, ilgili idarece yıkılmaması durumunda, bakanlık yıkımı gerçekleştirecek. Bu defa yıkım maliyetini yüzde 100 fazlasıyla idareden tahsil edecek.

KENDİ EVİNİ YAPANA HARÇ YOK

İmar Barışı'na başvurup Yapı Kayıt Belgesi alanlar, yapı denetim firmalarının kontrolünde güçlendirme yapabilecek. Vatandaş, hak kaybı olmadan belediyelerden güçlendirme ruhsatı alabilecek.

Vatandaş kendi iş gücü ve nakdi takviyesi ile yaptığı konutlar için harç ödemeyecek. Her türlü izin ve hizmet bedelinin ilgili idareler tarafından alınmayacağına ilişkin düzenleme yapılacak.