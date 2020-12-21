Müteahhitler fiyatlara isyan etti, Rekabet Kurumu’nu göreve çağırdı

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntılar inşaat sektörünü de derinden etkiledi.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu yaptığı açıklamada, başta demir ve çimento fiyatları olmak üzere; temel inşaat malzemelerinde yaşanan olağanüstü fiyat artışlarının sektörü durma noktasına getirdiğini belirtti.

“TEKELCİ KARTELLER FİYAT ARTIŞLARINI SÜRDÜRÜYOR”

Döviz kurları düşme eğilimi göstermesine rağmen, temel inşaat malzemelerinde yaşasan olağanüstü artışın, sektörü krize sürüklediği belirtilen açıklamada, “Türkiye ekonomisinin ve iş gücünün lokomotif sektörü olan inşaat sektörü, ülkemiz ekonomisine yarattığı katma değer ve istihdam alanı ile stratejik bir sektördür ve 250'ye yakın alt tedarikçi sektörü dinamo etmektedir. Sektör temsilcilerinin tüm mücadelelerine rağmen, tekelci karteller; demir, çimento ve betonda fiyat artışlarını sürdürmektedir, tekelci kartellerle sektörü baş başa bırakanları kınıyoruz.” denildi.

DEMİR FİYATLARI SON ALTI AYDA 3.5 TL’DEN 6 TL’YE ÇIKTI

Pandemi sürecinde inşaat sektörüne, doğrudan bir teşvik verilmediği belirtilen açıklamada, “Demirin son 6 ay içerisinde kg fiyatı 3,5 TL'den 6 TL'ye yaklaşmıştır. Demir-çelik ürünlerinde ve diğer temel inşaat malzemelerinde yaşanan fahiş fiyat artışları; dövizde yaşanan kur artışı, enflasyon ve faiz parametrelerini kapsayan ekonomik değerlendirmelerle izah edilememektedir. Kaldı ki, tek sorun fiyat artışları olmayıp; demir, çimento ve beton üretiminde dünyada ilk 8 ülke içerinde yer almamıza rağmen iç pazarda malzeme tedarikinin zorlaşması da büyük bir sorun haline gelmiştir.” denildi.