13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın yasak olacak mı?

Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla, 11 Nisan Cumartesi günü ile kez sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. 11 Nisan'dan itibaren hafta sonları ve resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, geçtiğimi hafta önce ilan edilmiş sonrasında ise iptal edilmişti. Peki, bu hafta sonu yasak olacak mı? İşte detaylar…

13-14 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme dönemi başladı ve birçok işletme faaliyetlerine başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bu durum hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmayacağı şeklinde değerlendirildi. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacak

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge yayınlanmış, 15 ili kapsayan bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘İki buçuk aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı' şeklindeki açıklamasıyla yasağın iptal edildiğini duyurmuştu.