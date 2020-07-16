16 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklanıyor! İşte MPİ Süper Loto’da şanslı rakamlar…

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişinde bilet alanlar sonuçları beklemeye başladı. Saat 21.45’te yapılacak olan Süper Loto çekilişinde 6 doğru rakamı bilen şanslı bilet aranacak. Geçtiğimiz haftaki çekilişte bilen çıkmamış ve 1 milyon 940 bin TL devretmişti. Bu akşam Süper Loto’da büyük ödül tutarının devirle birlikte 3 milyon TL seviyelerine çıkması bekleniyor. İşte 16 Temmuz Süper Loto ve Para Loto sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun 665. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Süper Loto sonuçları çekilişin hemen ardından ilan edilecek ve sayfamızda yer alacak.

PARA LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İnternet üzerinden oynanan Para Loto oyununda Süper Loto çekiliş sonuçlarıyla aynı rakamlar geçerli oluyor. Para Loto’da son yapılan çekilişte de doğru rakamları bilen çıkmamış ve 6. devir gerçekleşmişti. Para Loto’da büyük ödül miktarı 1 milyon 373 bin TL seviyelerine yükselmişti. Bu akşamki çekilişte büyük ödül miktarı 2 milyon TL seviyelerine yaklaşması bekleniyor.