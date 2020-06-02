18 yaş altı sokağa çıkma izni yarın var mı? 18 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen genelge ile 18 yaş altı sokağa çıkma izni belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirilecek. Corona virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için sürüyor. Çarşamba ve cuma günleri sokağa çıkma izni 18 yaş altı için belirlenen saatlerde uygulanıyor. İşte 18 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkabileceği gün ve saatler…

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı gençler için devam ediyor. 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

BAKANLIK GENELGE İLE DUYURDU

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.