2 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Süper Loto 7. devir ile rekora ilerliyor!

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) Süper Loto çekiliş sonuçları işin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu akşam yapılacak çekilişte büyük ödülün şanslı 6 rakama çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. 7. devrini gerçekleştiren Süper Loto’da ikramiye rekora doğru adım adım ilerlerken, ödülün bu akşamki çekilişte 25 milyon TL seviyelerine ulaşması bekleniyor. İşte MPİ 2 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKALNDI MI?

Süper Loto’nun 650. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Noter huzurunda düzenlenen çekilişin sonuçları saat 21.30’a doğru belli olacak. Sonuçlar açıklandığında sayfamızda yer alacak.

BÜYÜK İKRAMİYE REKORA GİDİYOR

Her hafta perşembe akşamı düzenlenen Süper Loto’nun 7. kez devretmesi nedeniyle büyük ikramiye katlanarak artıyor. Son olarak 19 milyon 400 bin lira devreden Süper Loto’da bu akşamki çekilişte büyük ödülün 25 milyon liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.