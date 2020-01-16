Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
*2011 yılında 2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine sunmuştuk. O günden bugüne tüm çalışmalarımızda bizim için pusula görevi görmüştür.
*2023 hedefleri içte ve dışta pek çok kişiyi rahatsız etmiştir.
*Tüm saldırıların hepsini boşa çıkardık. Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık. Çok büyük bedeller ödedik. Sinsi tuzaklarla karşılaştık ama hepsinin üstünden de gelmeyi başardık.
*2019 yılı işte bu sıkıntıları ağırlığıyla hissettiğimiz bir yıl oldu. Türkiye için 2019 yılı ‘yıkılış yılı’ olarak öngörülmüştü. Biz 2019’u tekrar yükseliş yılına dönüştürdük.
*Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak, hedeflerimize yöneldik.
*Türkiye’nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.
*2019 yılı icraat programında yer alan bin 451 eylemin bin 161’ini tamamladık.
*Doktor sayımızı 92 binden 161 bine çıkardık.
*İnşaatı devam eden 64 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete açacağız.
*İkinci yargı paketi birkaç hafta içinde TBMM’ye sunulacak.
*Elektronik tebligat uygulamasıyla 210 milyon TL tasarruf sağlandı.
*Geçtiğimiz yıl PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bin 250 terörist etkisiz hale getirildi.
*Suriye sınırına 825 kilometre güvenlik duvarı inşa ettik.