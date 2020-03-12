2020 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı! eDevlet sonuç sayfası

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından alınacak olan Muvazzaf/Sözleşmeli astsubay başvuru sonuçları açıklandı. Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları e-Devlet sistemine T.C kimlik no ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilecek. İşte 2020 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı.

JANDARMA MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI :

a. Adayların başarı sıralamasına esas puanı; KPSS puanının %40'ı, fiziki yeterlilik sınavı puanın %20'si, VKİ puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının %30'unun toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanı (KPSS notu), mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük

olan aday tercih edilir.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇ EKRANI

b. Her bir branş için, erkek/kadın ve lisans/ön lisans ayrı ayrı olarak şekilde; asıl, yedek ve başarısız olmak üzere sınav sonuç listesi düzenlenir. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için asıl adayların %

30'una tekabül eden sayıda yedek aday, diğer adaylar için ise adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek belirlenir. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları statüsünde başvuru yapan adaylar normal aday

statüsünde asıl aday olarak başarılı olamaması durumunda, şehit ve malulü eş ve çocukları kontenjanında değerlendirilir.

c. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ‘‘Sonuçlarım'' kısmında yayımlanacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.