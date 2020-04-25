23 Nisan’ın ulusal bayram olarak kabul edilmesini sağlayan vekile büyük vefasızlık: Evi yıkılmak üzere

Meclis Başkanlığı'na verdiği önerge ile 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kabul edilmesinde imzası bulunan, Atatürk'ün yakın arkadaşı, İstiklal Mahkemeleri üyesi ve dönemin İçel (Mersin) Milletvekili Şevki Bey’in (Ahmet Şevki Göklevent) Gülnar İlçesi'nde bulunan tarihi evinin ilgisizlik ve bakımsızlıktan yıkılmak üzere olduğu belirlendi.

Mersinli araştırmacı yazar Emre Koşak, sosyal medya hesabından yıkılmak üzere olan tarihi evin fotoğraflarını “Bu utanç Mersin’e de, Türkiye’ye de yeter” başlığıyla yayınladı.

MECLİSE ÖNERGE VERMİŞTİ

“23 Nisan” deyince ilk anımsanması gereken adlardan birinin Şevki Bey olduğunu belirten Emre Koşak şunları söyledi:

* Bilmeyenler için tanıtalım Şevki Bey’i. Atatürk'ün yakın arkadaşı, İstiklal mahkemeleri üyesi ve dönemin İçel milletvekili Şevki Bey (Ahmet Şevki Göklevent), TBMM'nin açılışının 1. yıldönümünde 23 Nisan'ın bayram sayılması için Meclis Başkanlığı'na soru önergesi veren ve önergesi Refik Şevket Bey ve 11 arkadaşının verdiği önerge ile birleştirilerek 23 Nisan'ın yasayla ‘Ulusal bayram' olmasını sağlayan kişidir.

FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Kişisel sosyal medya hesabından viraneye dönmüş ve bir kısmı yıkılmış konağın fotoğraflarını da paylaşan Emre Koşak tepkisini şöyle dile getirdi:

* Şevki Bey, Gülnarlı'dır. Bir dostumun konuğu olarak iki kez Gülnar'a gitme olanağı buldum. Ve dostumun kaldığı ev Şevki Bey'in yaşadığı, ‘Şevki Bey Konağı' denilen taş yapıya çok yakındı. ‘Denilen' diyorum. çünkü söz konusu bakımsız, yıkık taş yapının konağa benzer bir yanı kalmamış.

* Dostum sayesinde tarihi ve milli değeri çok büyük olan ve kesinlikle müze haline getirilmesi gereken bu taş yapıyı gördüm. Ardından da bu fotoğrafları çektim. Özellikle değinme gereği duyduğum bir nokta da bu yıkık taş yapının dışı böyleyken içinde de bir tarihin göz göre göre yok olduğudur.

* Fotoğrafları çekerken görüştüğüm, bu yapının bulunduğu mahallenin bir sakini, bu yapının içerisinde bir zamana kadar büyük bir bölümü el yazması olmak üzere pek çok kitabın ve belgenin olduğunu, ancak dökülen tavandan yıllarca giren yağmur ve kar sularıyla bunların çürüdüğünü anlattı.

* Ayrıca yakın zamana kadar bu yapının mahallenin çocuklarının bir oyun alanı olduğunu, giriş kapısının parçalanması ve sonrasında da tümüyle yok olması sonucu kolayca girip çıktıklarını, söz konusu tarihi kitapların ve belgelerin üzerlerinde oynadıklarını ve bunların kimilerinin de çocukların yırttıklarını gözleriyle gördüğünü belirtti.

* 23 Nisan'ın ‘ulusal bayram' olmasını sağlayan Şevki Bey'in yaşadığı yer bu durumdayken biz her yıl 23 Nisan'da bayram kutluyoruz!

İLÇENİN HER KESİMİNDEN GÖRÜLÜYOR

Harabeye dönen ve tarihi eser olarak kayıtlara geçmiş olmasına rağmen konakta hiç bir koruma faaliyetinin olmadığı ifade edilen konak, Gülnar’ın bir tarihi vesikası. Bina kesme taşlardan 3 katlı klasik bir yapı. Tarihi eserin hali arkeologları ve herkesi üzüyor. Tarihi mirasın yok olmasının an meselesi olduğu ifade edilen konak, Gülnar’ı her noktadan gören bir yerde bulunuyor.