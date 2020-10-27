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28 Ekim ve 29 Ekim’de online ders var mı? EBA ders programı belli oldu

Corona virüs nedeniyle EBA üzerinden yürütülen uzaktan eğitim devam ediyor. Resmi tatil takviminde yer alan 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde EBA üzerinde eğitime devam edip, edilmeyeceği merak konusu oldu. EBA TV'de 28 Ekim gün dersler tüm gün kaldığı yerden devam ederken, 29 Ekim günü saat 09:00’da özel yayın yapılacağı bilgisi yer alıyor.

Güncellenme: 11:55, 27/10/2020
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28 Ekim ve 29 Ekim’de online ders var mı? EBA ders programı belli oldu

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre; Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlayarak ve 29 Ekim günü devam edecek. Ancak EBA TV yayın akışında 28 Ekim günü tam gün ders işlenecek.

EBA TV’DE 28 EKİM VE 29 EKİM’DE DERS VAR MI?

28 Ekim’de dersler EBA TV’de gerçekleştirilecek.

2020 yılında Cumhuriyet Bayramı perşembe günü kutlanacak. EBA TV ders programı içerisinde 29 Ekim günü sadece saat 09:00'da özel yayın yapılacağı bilgisi yer alıyor.

EBA TV DERS PROGRAMI 28 EKİM – 29 EKİM

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