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3 günde 10 derece soğuyacak! 6 Ekim hava durumu tahminleri…

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar birkaç gün içinde düşüşe geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yarından itibaren düşmeye başlayacak olan sıcaklıklar cuma günü bazı şehirlerde 10 derece düşüş gösterecek. İstanbul'da bugün 30 derece olan en yüksek hava sıcaklığı cuma günü 20 derece olarak ölçülecek.

Sozcu.com.tr
08:51 -
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3 günde 10 derece soğuyacak! 6 Ekim hava durumu tahminleri…

Yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıkları düşüyor. Yarın yurdun batısından giriş yapacak yağışlı hava dalgası hava sıcaklıklarında hızlı bir düşüşe neden olacak. Perşembe günü İstanbul’da 25 dereceye düşecek sıcaklıklar, cuma günü 20 dereceye kadar inecek. Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi yağışlardan ve sıcaklık düşüşünden etkilenecek.

BUGÜN TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmekte.

HAVA KALİTESİ  DÜŞEBİLİR 

Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Afrika Ağrı Cuma Hakkâri HAVA DURUMU Iğdır istanbul Kars Kuzey Afrika Meteoroloji Perşembe Van
Son güncelleme: 08:56 06.10.2020
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