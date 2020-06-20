Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

6 kişide corona çıktı, 12 dairelik blok karantinaya alındı!

İzmit’te, 3 katlı bir binada oturan 6 kişide corona virüsü tespit edilmesi üzerine 12 dairenin bulunduğu 26 kişinin yaşadığı blok karantinaya alındı.

21:20 -
Haberler Gündem
6 kişide corona çıktı, 12 dairelik blok karantinaya alındı!

İzmit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla, İzmit Malta Mahallesi Dünya Bankası Kalıcı Konutlar 28. Ada’da bulunan bir blok karantinaya alındı.

12 dairede 26 kişinin yaşadığı öğrenilirken, corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan 6 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Binanın girişine İzmit Kaymakamlığı tarafından, “Bu apartman Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. Maddeleri gereğince 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır” yazılı afiş asıldı.

Karantina süresince blokta yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek görevlileri tarafından karşılanacak. DHA

İLGİLİ HABERTürkiye'deki güncel corona verileri açıklandı! (20.06.2020)Türkiye'deki güncel corona verileri açıklandı! (20.06.2020)
Batman Bursa Corona Diyarbakır Dünya Kayseri Malta Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more