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65 yaş ve üzeri hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma saatleri…

Her hafta sadece pazar günleri belirli saatlerde sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş üstü için yeni uygulama devreye girdi. 65 yaş ve üzeri artık belirli saatler içerisinde sokağa çıkma yasağından muaf olarak dışarı çıkabilecek. İşte 65 ve yaş üzerinin sokağa çıkabilecekleri saat aralıkları...

10:26 -
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65 yaş ve üzeri hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma saatleri…

Geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kararlar açıklandı. İşte 65 yaş ve üzerinin aylardır eve kapanmasına neden olan yasağa dair son gelişmeler…

65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş ve üzeri hangi saatlerde sokağa çıkabilecek?

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “65 yaş üstü vatandaşlarımız her gün 10:00 ila 22:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.” açıklamasında bulundu.

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Cumhurbaşkanı pazar uygulama
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