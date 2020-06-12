65 yaş ve üzeri hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma saatleri…

Geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kararlar açıklandı. İşte 65 yaş ve üzerinin aylardır eve kapanmasına neden olan yasağa dair son gelişmeler…

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “65 yaş üstü vatandaşlarımız her gün 10:00 ila 22:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.” açıklamasında bulundu.

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.