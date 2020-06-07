7 Haziran corona virüs tablosu! Türkiye ve dünya genelinde vaka sayısı kaç oldu?

Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüsünde ülkemizdeki günlük veriler açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün paylaştığı corona virüsü tablosunda iyileşen sayısı düne göre artış gösterdi. Ancak Bakan Koca ‘Tedbir azaldıkça tehdit artıyor’ açıklamalarına da yer verdi. Türkiye’deki güncel koronavirüs (Corona virüsü) tablosu haberimizden görebilir, vaka sayılarını ve dünya genelindeki son duruma ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE’DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki güncel corona verilerini açıkladı. Virüs nedeniyle bugün 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Koca, “Tedbir azaldıkça tehdit artıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye'de ilk vakası 11 Mart'ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel veriler açıklandı. Sağlık Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre bugün 35 bin 335 test yapıldı.

VAKA SAYISI 170 BİNİ GEÇTİ

Paylaşılan güncel tabloya göre bugün 914 yeni vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 23 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 170 bin 132'ye, toplam vefat sayısı ise 4 bin 692'ye yükseldi.

İYİLEŞEN KİŞİ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Açıklanan verilerde iyileşen kişi sayısındaki artış da dikkat çekti. Bugün 2 bin 647 kişi daha coronayı yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 137 bin 969'a çıktı.

“TEDBİR AZALDIKÇA TEHDİT ARTIYOR”

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Filyasyon çalışmalarında, “Geçmiş olsun” ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi.

*Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün (06.06.2020) açıkladığı corona virüsü verileri.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 7 milyonu geçti. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 403 binin üzerinde. Corona virüsüne yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 442 bine yükseldi.

ABD’de corona virüsü görülen toplam vaka sayısı 2 milyona dayandı. Vakanın en çok görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya’da ise vaka sayısı 678 bin oldu. Rusya’da 467 bin kişide hastalık görülürken, İspanya ve İngiltere de ise 280 binden fazla kişide rastlandı.

Avrupa'da coronanın etkilediği ilk ülke olan İtalya'da ise salgın giderek etkisini kaybetmeye devam ediyor. İtalya'da 235 bine yakın vaka bulunurken 34 bine yakın da can kaybı yaşandı.