9 Mart On Numara sonuçları açıklanıyor! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi günü düzenlenen On Numara şans oyununda sonuçlar belli oluyor. Son yapılan çekilişte 3 şanslı kişi büyük ikramiye tutarını bölüşmüş kişi başı 200 bin liralık ödülü almaya hak kazanmıştı. Bu akşam saat 21.15’te yapılacak On Numara çekilişinde ise büyük ikramiye tutarının 700 bin lira seviyelerinde olması bekleniyor. İşte 9 Mart On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango’nun 918. hafta On Numara çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Çekilişin ardından sonuçlar açıklandığında sayfamızda yer alacak.



ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.