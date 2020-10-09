Adalet Bakanlığı hakim savcı alım sınavı ne zaman?

Başvuruları 8 Ekim itibariyle tamamlanan hakim ve savcı alımı için adaylar sınav tarihini beklemeye başladı. Adaylar sınava giriş belgelerine sınavın yapılacağı hafta içerisinde, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek ulaşabilecekler.

HAKİM VE SAVCI ALIM SINAVI NE ZAMAN?

– Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

– Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 13.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 13.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

– İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 16.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav 2 binalarına alınma işlemleri saat 16.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 16.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

– Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 22 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.