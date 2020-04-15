Adil Öksüz’ün kayınpederinde corona virüsü şüphesi!

FETÖ’nün ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ firari Adil Öksüz'ün Akyazı İlçesinde yaşayan doktor olan kayınpederi Cevat Yıldırım corona virüsü belirtileriyle getirildiği Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'nde testler sonucunda hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre hafta içi evinde rahatsızlanarak yakınları tarafından Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cevat Yıldırım’a hastanede Covid-19 testleri yapıldı.

Testler sonrasında hastanede tedavi altına alınan Cevat Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu bir süre daha hastanede gözetim altında olacağı belirtildi.

Sakarya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hakkında dava açılan, örgütün “hava kuvvetleri imamı” firari Adil Öksüz’ün kayınpederi Cevat Yıldırım, “FETÖ üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava hale istinaf mahkemesinde bulunuyor.