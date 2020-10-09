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AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi

Geçtiğimiz günlerde yurdun doğu kesimlerinde ve Marmara Bölgesi’nde ufak çaplı depremler meydana geldi. Depremlerin yoğunlaştığı dönemlerde AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri büyük ilgi görüyor.

19:10 -
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi

Türkiye’de ve Türkiye sınırı yakınlarında gerçekleşen depremlere dair son deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde sık sık sarsıntılar meydana geliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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