Akdeniz’de 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 14.48’de, Akdeniz’de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. deprem 9.9 km derinlikte olduğu kaydedildi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER