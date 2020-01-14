AKP ilçe başkanı istifa etti!

AKP Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, görevinden istifa ederek, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Kırık, şunları belirtti:

* Çok değerli hemşehrilerim, AK davamızın gönüldaşları 07.09.2016 yılında atama yolu ile görevlendirildiğim ve 18.08.2017 yılı 6. Olağan Kongrede seçilerek göreve devam ettiğim ve 7. Olağan Kongre gününe kadar görevime devam edeceğim.

* İlçe Başkanlığım sürecini AK Parti Genel Merkezi ve Genel Merkez İl Koordinatörümüz Dr. Mustafa Esgin, İl Başkanımız Av. İsmail Altınöz, milletvekillerimiz Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İlçe Koordinatörümüz Murat Derecik, İlçe Yönetim Kurulumuz, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ve Yönetim Kurulları Başkanlarımız ve dostlarım, arkadaşlarım ve de özellikle de ailem olmak üzere yapmış olduğum istişareler ve değerlendirmeler sonucunda 7. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanlığı Adaylığı müracaatında bulunmayacağının kararını belirtmek isterim.

* Almış olduğum bu kararın saygı ile karşılanmasını temenni ediyorum. İHA