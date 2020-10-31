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AKP’li başkan görevinden istifa ettiğini duyurdu

Konya’da AKP’nin Kulu İlçe Başkanı İsa Ölçer görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ölçer, partisinin Kulu İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi’nde yeniden başkan seçilerek güven tazelemişti.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 17:44, 31/10/2020
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AKP’li başkan görevinden istifa ettiğini duyurdu

Konya'da AKP'nin Kulu İlçe Başkanı İsa Ölçer görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ölçer, şu ifadelere yer verdi:

* 2017 yılından bu yana yürütmekte olduğum Ak Parti Kulu İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibari ile istifa etmiş bulunmaktayım.

* Bugüne kadar birlikte çalıştığımız Genel Merkezimize, Konya İl Başkanlığımıza, birlikte görev yaptığım yönetim kurulu üyelerimize, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarımıza, Encümen üyelerimize ve tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum.

* Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Göreve yeni gelecek arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum.

GÜVEN TAZELEYEREK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

İsa Ölçer, partisinin Kulu İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'nde yeniden başkan seçilerek, güven tazelemişti.

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