AKP’li başkan görevinden istifa ettiğini duyurdu

Konya'da AKP'nin Kulu İlçe Başkanı İsa Ölçer görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ölçer, şu ifadelere yer verdi:

* 2017 yılından bu yana yürütmekte olduğum Ak Parti Kulu İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibari ile istifa etmiş bulunmaktayım.

* Bugüne kadar birlikte çalıştığımız Genel Merkezimize, Konya İl Başkanlığımıza, birlikte görev yaptığım yönetim kurulu üyelerimize, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarımıza, Encümen üyelerimize ve tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum.

* Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Göreve yeni gelecek arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum.

GÜVEN TAZELEYEREK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

İsa Ölçer, partisinin Kulu İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'nde yeniden başkan seçilerek, güven tazelemişti.